Parklar pırıl pırıl hale getiriliyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çocukların ve yetişkinlerin pandemi sürecinde daha güzel zaman geçirebilmeleri için şehir merkezindeki parklarda yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, müdürlük olarak daha temiz ve kullanılabilir parklar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Vatandaşlar ise parklarda yapılan temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Pandemi sürecinde belki de tek nefes aldığımız nokta olan parklardaki temizlik çalışmasından dolayı çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.