CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, erken seçimden kaçmadıklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi. Son günlerde bölgede dolaştığını belirten Ağbaba, "Vatandaş artık erken seçim olsun istiyor. Biz de vatandaşın bu erken seçim talebine 'Eyvallah başımız üzerine' diyoruz. Erken seçimi sen istiyorsan, vatandaş istiyorsa, çiftçi istiyorsa, esnaf istiyorsa, işçi istiyorsa başımız üzerine, erken seçimden kaçmıyoruz. Hodri meydan diyoruz. Erken seçimse erken seçim, halkın karşısına herkes çıksın ve boyunun ölçüsünü alsın" dedi. DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-24 13:42:09



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