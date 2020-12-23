Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Adıyaman’da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu.

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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