Dönüşü alamayan bisikletteki 2 kişi düşerek yaralandı

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Adıyaman’da, dönüşü alamayarak devrilen bisikletteki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa mahallesi aşağı kısımda yer alan yeni çevre yolu üzerinde rampa aşağı hızla ilerleyen bisikletin dönüşü alamaması sonucu yol ortasına devrildi. Devrilen bisikletteki Muhammed Eren Avcı ile Aziz Durmuş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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