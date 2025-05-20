Adıyaman'ın martılara özel adası

Adanın martılara ev sahipliği yaptığını belirten Akın, "Martılar her yıl nisan ayı geldiğinde bu adada toplanır. Temmuz başına kadar burada yuvalarını yapar, yumurtalarını bırakır ve yavrularını büyütürler. Temmuz başında ise göç ederek bölgeden ayrılırlar" dedi.