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Adıyaman nerede, hangi bölgede? Adıyaman'ın ilçeleri nelerdir? İşte Adıyaman'da gezilecek yerler listesi

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adıyaman, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir. Tarihi ile doğasıyla kendisine hayran bırakan Adıyaman ili ilgili detaylar haberimizde derledik. İşte Adıyaman'ın ilçeleri ve Adıyaman'da gezilecek yerler...

Adıyaman nerede, hangi bölgede? Adıyaman'ın ilçeleri nelerdir? İşte Adıyaman'da gezilecek yerler listesi

ADIYAMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Adıyaman şehrimizin büyük bir kısmı coğrafi bakımdan Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Adıyaman ilimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölümünde yer almaktadır. Adıyaman; Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Kahramanmaraş illeri ile sınır komşuluğu yapmaktadır. Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Adıyaman'ın batısında bulunan Besni ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

ADIYAMAN NÜFUSU

Adıyaman, Türkiye'nin en kalabalık otuz üçüncü ilidir. Adıyaman'ın nüfusu 632.459 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nüfusun 318.755 kişisi kadın, 317.704 kişisi erkektir.

ADIYAMAN'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Adıyaman (il merkezi)
Besni
Çelikhan
Gerger
Gölbaşı
Kahta
Samsat
Sincik
Tut

ADIYAMAN YÖRESEL YEMEKLERİ

Çiğ Köfte
Besni Tavası
Buhara Pilavı
İçli Köfte
Kavurmalı Hıtap
Yarpuzlu Köfte
Tevenk Sarması

ADIYAMAN'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Nemrut Dağı
Karakuş Tümülüsü
Cendere Köprüsü
Perre Antik Şehir Mezarlığı
Eski Kahta-Yeni Kale
Atatürk Barajı
Şeytan Köprüsü
Adıyaman Müzesi
Oturakçılar Pazarı
Demirciler Pazarı
Tuz Hanı
Ulucamii
Kapcamii
Musalla Camii
Sugözü Mesire Alanı
Beşpınar Vadisi Mesire Alanı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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