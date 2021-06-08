ADIYAMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Adıyaman şehrimizin büyük bir kısmı coğrafi bakımdan Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Adıyaman ilimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölümünde yer almaktadır. Adıyaman; Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Kahramanmaraş illeri ile sınır komşuluğu yapmaktadır. Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Adıyaman'ın batısında bulunan Besni ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

ADIYAMAN NÜFUSU

Adıyaman, Türkiye'nin en kalabalık otuz üçüncü ilidir. Adıyaman'ın nüfusu 632.459 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nüfusun 318.755 kişisi kadın, 317.704 kişisi erkektir.

ADIYAMAN'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Adıyaman (il merkezi)

Besni

Çelikhan

Gerger

Gölbaşı

Kahta

Samsat

Sincik

Tut

ADIYAMAN YÖRESEL YEMEKLERİ

Çiğ Köfte

Besni Tavası

Buhara Pilavı

İçli Köfte

Kavurmalı Hıtap

Yarpuzlu Köfte

Tevenk Sarması

ADIYAMAN'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Nemrut Dağı

Karakuş Tümülüsü

Cendere Köprüsü

Perre Antik Şehir Mezarlığı

Eski Kahta-Yeni Kale

Atatürk Barajı

Şeytan Köprüsü

Adıyaman Müzesi

Oturakçılar Pazarı

Demirciler Pazarı

Tuz Hanı

Ulucamii

Kapcamii

Musalla Camii

Sugözü Mesire Alanı

Beşpınar Vadisi Mesire Alanı