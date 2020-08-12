İHA

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 37 evde karantina uygulanmaya başlandı.

GÜMÜŞHANE'DE 6 YERLEŞİM BİRİMİ KARANTİNADA

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesinde yeni tip korona virüs hastalığı (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimiz Kürtün İlçesi Gündoğdu Köyü Sevincek Mahallesinde korona virüs (Kovid 19) testi pozitif çıkan vatandaşlarımız tespit edilmiş olup, filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde akşam saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Mahalle giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’de Merkez ilçeye bağlı Boğalı köyü, Şiran ilçesine bağlı Evren köyü, Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi, Kızılca köyü, Torul ilçesine bağlı Budak köyü Dikmenler mahallesi ve Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesiyle birlikte karantina altına alınan yerleşim birimi an itibariyle 6 oldu.