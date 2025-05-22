Adıyamanlı çocuklarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi
Giriş: 22.05.2025 - 18:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Adıyaman'dan gelen çocukları gören Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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