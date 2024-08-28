Adli tatil bitti mi? 2024 Adli tatil ne zaman bitiyor, davalar görülmeye başlandı mı?
Vatandaşlar tarafından adli tatilin ne zaman sona ereceği gündemdeki yerini almış durumda. Adli tatil sırasında Yüksek Yargı organlarından Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev almıştı. Görülmesi gereken davalar için gözler adli tatilin bitiş tarihine çevrildi. İşte detaylar...
Adliyede işi olan, davası görülecek olan vatandaşlar adli tatil tarihlerini yakından takip ediyor. Gözler 20 Temmuz'da başlayan adli tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki adli tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar!
ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu doğrultuda adli tatil bu cumartesi bitiyor.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:
İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.