Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Adli tatil bitti mi? 2024 Adli tatil ne zaman bitiyor, davalar görülmeye başlandı mı?

        Adli tatil bitti mi? 2024 Adli tatil ne zaman bitiyor, davalar görülmeye başlandı mı?

        Vatandaşlar tarafından adli tatilin ne zaman sona ereceği gündemdeki yerini almış durumda. Adli tatil sırasında Yüksek Yargı organlarından Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev almıştı. Görülmesi gereken davalar için gözler adli tatilin bitiş tarihine çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adliyede işi olan, davası görülecek olan vatandaşlar adli tatil tarihlerini yakından takip ediyor. Gözler 20 Temmuz'da başlayan adli tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki adli tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar!

        2

        ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu doğrultuda adli tatil bu cumartesi bitiyor.

        3

        ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

        Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:

        4

        İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi