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Adliye mesai saatleri 2021: Adliyeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Adliye çalışma saatleri merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyelerin mesai saatleri önem arz ediyor. Vatandaşlar her türlü hukuksal işlemler için gittikleri adliyelerin öğle saatlerine denk gelmeden işlerini halletmek istiyorlar. Peki, adliye çalışma saatleri 2021 nedir? Adliyeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte 2021 adliye mesai saatleri...

Adliye mesai saatleri 2021: Adliyeler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Adliye çalışma saatleri öğle arası ve tatiller dışında 08.00 – 17.00 olarak belirlenmiştir. Mahkeme, savcılık ve icra dairelerinin yer aldığı adliyeler, ülkemizde Adalet Bakanlığına bağlı olarak tüm Türkiye geneli adalet hizmetleri adliyelerde yürütülmektedir. Günümüzde acil adli hizmetlerin görülmesi adında nöbetçi adliye uygulaması mevcuttur. Nöbetçi adliyeler 7/24 hizmet vermektedir.

Türkiye geneli diğer kamu kurumlarında olduğu gibi nöbetçi adliyeler haricinde tüm adliyeler ülke geneli belirlenen mesai saatleri içinde hizmet sunmaktadır. Buna göre adliyeler çalışma saatleri: 08.00 – 17.00 olarak belirlenmiştir. 12.00 – 13.00 saatleri arasında tüm adliyelerde öğle tatili uygulanmaktadır.

Nöbetçi Mahkeme ve Cumhuriyet Savcılığı Çalışma Saatleri

Adliyelerin çalışma saatleri hafta sonu ve resmi tatiller dışında hafta içi her gün 08.00 – 17.00 olarak belirlenmiştir. Mesai saatleri dışında, hafta sonları ve resmi tatillerde ortaya çıkan adli vakalar ve adli işlerin görülmesi için her adliyede; Cumhuriyet savcısı ve sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza, icra ceza mahkemelerinden biri nöbetçi olarak hizmet vermektedir. Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramaması adına nöbetçi mahkeme ve savcılık uygulaması oldukça önemlidir.

Nöbetçi adliyelerin çalışma saatleri adliyelerin çalışma saatlerinin dışında kalan zaman dilimidir. Buna göre;

  • Hafta sonu
  • Hafta içi mesai saatleri dışında
  • Resmi tatil günleri

Çalışma saatleridir. Adliye açılış kapanış saatleri Türkiye genelinde aynı unsurlara göre belirlenmiştir. Nöbetçi adliye uygulaması tüm illerde görevli kurumlarca yürütülür.

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