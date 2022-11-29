DHA

Adıyaman'da, adliye önünde karşılaşan husumetli iki akraba akraba tartışması, bıçaklı, baltalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki adliye binası cephesi meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ana hatları alacak olan meselesi nedeniyle husumet bulunan iki akraba akraba fertleri, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve baltaların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uyarılara rağmen ayrılmayan tarafları havaya ateş ederek uzaklaştırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek gözaltına alındı.

Polis ekipleri ise olaya karıştığı belirtilen 7 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.