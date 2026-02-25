Adliyeden çalınan altınların kaynağı ortaya çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ekiplerince düzenlenen aralarında eksperlerin de bulunduğu 105 şüpheli, göçmen kaçaklığı operasyonunda gözaltına alındı. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, sahte ev satışıyla vatandaşlık imkanı sağlayan çetenin yabancı uyruklu şahıslara Türk vatandaşlığı alma karşılığında emlak satışı yapıyor gibi gösterip yabancı şahıslara sonradan satılan evi geri almak için senet imzalattığı ve Türk vatandaşlığı alındıktan sonra satılan evi geri aldığı belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianame Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nca kabul edildi. İddianamede bu yöntemle çok sayıda yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşı yapıldığı ve bu kişilerden elde edilen paranın altın ve gümüşle kuyumcu adı altında aklanmaya çalışıldığı yer aldı.

GÖÇMEN OPERASYONUNDA EL KONULAN ALTINLAR ÇALINDI

Operasyonda el konulan ziynet eşyaları ise Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet deposuna konuldu. 13 Aralık 2025 tarihinde adliye personeli Erdal Timurtaş tarafından depodan 25 kilo altın, 50 kilo gümüş market arabasında çalınıp, taksiye yüklendi. Timurtaş olay sonrası ailesiyle birlikte yurtdışına kaçtı. Soyguna ilişkin de 16 şüpheli tutuklandı.