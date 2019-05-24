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Adliyeye girişte ele geçirilen suç aletleri herkesi şoke etti

Dünyanın en büyük adliyesi olan Anadolu Adalet Sarayı'nda kontrollerde ele geçirilen suç aletleri görenleri şaşkına çevirdi. Üstü yazılı sopalar, bıçaklar, samuray kılıcı, hatta cep telefonu görünümlü elektro şok aletleri bile var. Öyle ki son 6 ayda ele geçirildi. Bu suç aletlerinden biri içeriye sokulmuş olsa, yaşanacakları kimse tahmin bile edemez.

Suç eşyaları arasında yok yok...


Binlerce kesici alet. Sopa, kazma, kürek, biber gazı hatta elektrikli testere. Son 6 ayda ele geçirilen suç aletleri görenleri şoke etti.
 
SUÇ EŞYALARI ARASINDA YOK YOK...

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’da X-ray cihazına takılan, üst aramasında ve araç aramalarında ele geçirilen, 8 bin 500 malzeme sergilendi. İçlerinde ise yok yok. Kartvizit görünümlü bıçaklar, üzerinde mesaj yazılı sopalar, cep telefonu görünümlü elektro şok cihazları… 

Tüm bu suç aletleri kiminin üzerinde kiminin ise aracının bagajında ele geçirildi. Günde 40 bin kişinin giriş çıkış yaptığı adliyeye girişte ele geçirilen suç eşyaları, E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda basın mensuplarına tanıtıldı. 

“NELER OLABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN”

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin, “Bu aletlerin adliyeye girdiği zaman neler olabileceğini tahmin etmek herkesçe mümkün. Adliyeye girdiği takdirde vatandaşlarımız için, çalışanlarımız için tehdit oluşturabilecek materyalleri görmekteyiz. Biz burada vatandaşımızın hak arama hürriyetini güvenli bir ortamda kullanması amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Son zamanlarda internet alışverişi kişilerin her türlü alete maddeye erişimini kolaylaştırdı. Bazen konusu suç olabilecek madde veya aletlerin internette erişimi mümkün. Çok farklı şekilde dizayn edilmiş görünüm itibariyle farklı şekilde görünen suç aletleri var. Bu tür gelişmeler aslında bizim işimizi zorlaştırıyor. Kredi kartı görünümünde bıçaklar mevcut. Bunlar cüzdanda dahi taşınabiliyor. Boyutu itibariyle fakat asli görevi itibariyle de çok ciddi insan hayatını tehdit edici nitelikte özelliklere sahip” dedi.


 
“TEDBİR ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Sergiden önce araştırma da yaptığını söyleyen Başsavcıvekili Seçgin, “Ben bu sergi hazırlığı sürecindeki bazı aletlerin internette kısa bir araştırmasını yaptım. Kredi kartı görünümündeki bıçaklara çok rahatlıkla çok da ucuz fiyatlara erişebilmek mümkün” diye konuştu. Olayların  gerçekleşmemesi adına Cumhuriyet Başsavcılığı olarak tedbir almayı sürdüreceklerini ve güvenli bir adliye yaratma ortamının asıl görevleri olduğunu da ekledi.

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