Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Adnan Dalgakıran, NTV'ye yaptığı açıklamada "Ligin durumunu sürekli tartışıyoruz. Ahmet Nur Çebi başkanlığında internet üzerinden toplantılar yapıyoruz. Şu an tam bir kaos yönetimi var. Belirsizlikler çok fazla. Yurt dışına da bakarak, olası durumlar hakkında durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bize göre ligin devam etmesi zor. UEFA ve TFF'nin alacağı kararları uygulayacağız. Tabii düşüncelerimizi de söyleyeceğiz" dedi.

"SALGIN DEVAM EDERSE LİG OYNANMAZ"

Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili görüşü sorulan Adnan Dalgakıran, "Herkes sürecin nasıl ilerleyeceğine bakıyor. Vaka sayıları her gün artıyor. Uzmanların konuşmalarını bizler de izliyoruz. Bu hastalık zirve yapacak, sonra düşecek diyorlar. Ligin seyircili, seyircisiz oynanması hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Sadece olasılıklar üzerine plan yapılmalı. Bu iş devam ederse, lig oynanamaz. peki bu ihtimal gerçek olursa, UEFA'ya kim gidecek? Bütün bunlar üzerinde düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

"HERKES KAZANIN İÇİNE ATILDI"

Beşiktaş'ın futbolcularından maaş indirimi isteyip istemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Adnan Dalgakıran, "Romantik olmamak lazım, bizim durumumuz zaten ortada. Bu kulübü, gelirleri temlik altında aldık. Borçların uzun vadeye yayılması gibi şeyler bekliyorduk ama şimdi, herkesin kazanın içine atıldığı bir dönem yaşıyoruz. Futbolda zaten rakamlar balon haline gelmişti. Tüm sektör etkilenecek, yeniden yapılanma olacak. Barcelona'nın maaş indirim sadece bugün için geçerli durum değil, tüm dünyada yeniden yapılandırmaya gidilecek" dedi.

"BÜTÇE 35 MİLYON EURO'YA DÜŞECEKTİ..."

Siyah-beyazlı yönetici, Beşiktaş'ın yeni bütçesi hakkında "Beşiktaş'ın 56 milyon euro olan bütçesini 35 milyon euroya düşürmek zorundaydık. Şimdi çok daha ciddi tedbirlere ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın yaşaması için, hayatına devam etmesi için zorunlu olarak yapmamız gereken şeyler var. Önümüzdeki yıllarda, futbolcu ücretleri çok ciddi derecede düşecek" diye konuştu.

"TOPARLANMAK EN AZ 1 YIL ALIR"

Tüm dünyada insanların uzun bir süre futbol düşünmeyeceğini söyleyen Dalgakıran, "İnsanlar şu an yaşam kaygısı içerisinde, kimse futbola para ayırmaz. Bu salgın sonrası hayat normale dönerse, insanların aklından bu olaylar silinirse, kulüplerin toparlanması en az 1 yıl alır. Beşiktaş olarak bağış kampanyası hazırladık ama şu an bunu gündeme getiremiyoruz" dedi.

"UEFA VE TFF'YE ÖNERİ SUNACAĞIZ"

Beşiktaş'ın liglerin geleceğiyle ilgili olarak önerilerde bulunacağını anlatan Adnan Dalgakıran, "Beşiktaş, Türkiye'nin en önde kulüplerinden ve ülkenin en eski kulübü. Burada öncü olmalıyız. Bu süreçten en iyi şekilde çıkmak için UEFA'ya ve TFF'ye çeşitli önerilerimiz olacak. Beşiktaş fikren ve vizyon olarak, önümüzdeki döneme öncülük yapacaktır. Önerilerini UEFA'ya ve TFF'ya yapacaktır. Kamuoyuyla da bunları paylaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.