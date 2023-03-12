Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken ev sahibi ekip ilk yarıda 10 kişi kaldı.
Mücadelede dakikalar 34. dakikayı gösterirken Gedson Fernandes, Adnan Januzaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına gelirken Mete Kalkavan pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi.
Pozisyonu inceleyen Mete Kalkavan, Adnan Januzaj'a kırmızı kart gösterdi ve Başakşehir 10 kişi. Gedson Fernandes ise tedavisinin ardından ve oyun alanına döndü.
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