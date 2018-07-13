Adnan Oktar'a destek veren bir grup emniyet müdürlüğü önünde açıklama yaptı.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.
Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, kitaplarını okuduğunu ve iki çocuğunun Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten Osman Yazaroğlu, "Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen atılan bir iftiradan ibarettir. Sonuçlar yargılama süresinde ortaya çıkacaktır. Evde bulunan silahlarla ilgili spekülasyon yapılıyor. Bu silahlar Adnan Oktar'ın malikanesinde ve evinde güvenlik hizmeti veren birkaç arkadaşın ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Bu haberlerle bir algı operasyonu oluşturulmak isteniyor. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz" dedi.
Nursel Tekin ise, "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diye konuştu.
6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını ve 3 yıldır da programlara çıktığını belirten Gizem Daşer ise, "Bu zamana kadar ortaya atılan taciz iddiaları tamamen iftiradır. Bütün erkek ve kız kardeşlerimize kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi her şeyden sakınır. Bunlar hep İngiliz derin devletinin oyunu ve inşallah bu oyun bozulacak" şeklinde konuştu.
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