Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Şu ana kadar 50 müştekinin şikayetçi olarak ifade verdiği soruşturmada, ilginç bir detay ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın eski erkek grubundan Ümit Kuruca, müşteki olarak polise verdiği ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu.



"SEVGİLİSİNİ ALMAYA KALKIŞTILAR"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Kuruca polis ifadesinde, 8 yıl önce Üsküdar'da yaşanan bir olayı anlattı. Kuruca'nın iddialarına göre, Adnan Oktar'ın erkekler grubundan Atalay Coşkun, arkadaşı B.T.'nin sevgilisini Adnan Oktar'ın kediciklerine katmak istedi. B.T.'nin bunu kabul etmediğini polise anlatan Kuruca ifadesinde, "Atalay, kızın güzel olduğunu öğrenince, kızı almak istedi. B.T. sevgilisini vermek istemedi. Bunun üzerine Atalay Coşkun, Üsküdar'da B.T.'nin kafasına silah dayadı, ölümle tehdit etti. Bu arada kavga çıktı. Atalay Coşkun ateş edemeyince arabasına bindi. Coşkun, bu kez de arabayı B.T.'nin üzerine sürdü, çarparak kaçtı. B.T.'nin kolu kırıldı. Yaralandı" dedi.



ATALAY COŞKUN



"ADLİYEDEN KAÇIRDILAR"

Olay sonrası Atalay Coşkun'un polis tarafından yakalandığını anlatan Kuruca, "Polis, Atalay Coşkun'a, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan işlem yaptı. Coşkun, adliyeye götürüldü. Bu sırada Adnan Oktar'ın erkek grubu da adliyeye gitti. Grup, polisin dalgın olmasını sağlayarak Atalay Coşkun'u kelepçeli bir şekilde kaçırdı. Coşkun'u önce Hong Kong'a, oradan da Rusya'ya götürdüler. Bir süre sonra da Cezayir'e götürdüler. Bu şahsın halen aranması vardır" dedi.







14 yaşında Adnan Oktar grubuna giren Ümit Kuruca, 10 yıl müridlik yaptıktan sonra gruptan ayrılmıştı.