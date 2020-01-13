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Adnan Oktar davasında ölüm tehdidi! O şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bazı müştekileri şikayetlerini geri alması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması için ölümle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

adnan oktar davası
AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden Adnan Oktar organize suç örgütü davası kapsamında bazı müştekilerin sosyal medya hesapları ve iletişim araçları üzerinden şikayetlerini geri çekmeleri ve yanlış beyanda bulunmaları için tehdit edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, Kübra K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı dijital malzemelere el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından 10 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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