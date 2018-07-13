'Kedicikler de dahil herkes iki silah taşıyordu'

Adnan Oktar’ın mağdurlarından Ümit Kuruca, şok açıklamalarda bulundu. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 14 yaşında Adnan Oktar’la tanıştığını ve grubuna dahil edildiğini anlatan Kuruca, ilk öğrendikleri Oktar’ın ‘Mehdi’ olduğunu söyledi. 10 yıl Oktar’ın müridliğini yaptığını anlatan Kuruca “Adnan Oktar’ın erkekler grubundaydım. Görevimiz, kız ayarlamaktı. Kız avını zengin semtlerde yapardık. Onuda şöyle yapardık. Örneğin bir kız önceden tespit edilirdi. O gün 20 erkek Adnan Oktar’ın karşısına geçerdik. Adnan Oktar, erkeklerden birini seçip o kızı tavlamak için görevlendirirdi. Amaç bu zengin kızı örgüte kazandırmaktı. O gün görevlendirilen erkek mürid, kızı tavlamadığı zaman yine toplantı yapılır ve Adnan Oktar o müride ‘Kızı tavlamak için hangi yöntemi kullandın‘ diye sorardı. Arkadaş yöntemini anlatırdı. Sonra Adnan Oktar ikinci kişiye bu görevi verir ‘ama diğer müridin yaptığı yöntemle yaklaşma’ derdi. O zengin kız ayarlana kadar yöntemler değişirdi. Kızı etkilemek içinde iyi giyiniyorduk ve altımıza lüks araba veriliyordu.” şeklinde konuştu.
“TÜRNİKEYE KADAR SOKULUYORDU”
Kızı ayarlayan müridin sevgili ilişkisinin ardından, kızı Adnan Oktar’ın müridi haline getirmek için harekete geçildiğini anlatan Kuruca sonraki süreci şöyle anlattı: “Erkek mürid kızı kendine bağlardı. Ardından gruba getirimeye başlardı. Kıza evlenme sözü vererek kandırıyordu. Kız Adnan Oktar grubuna girdikten sonra turnike sistemine dahil ediliyordu. Turnike sistemi de şöyle: Erkek, sevgilisine seks ilişkisinin bir et parçası olduğunu söyleyerek bir öneminin olmadığını anlatarak en yakın arkadaşları ile ilişkiye girmesini sağlıyordu. Ama bunlar hepsi mürid kişilerdi. Daha sonra turnike sistemine giren kızlarla grup seks de yapılıyordu. Adnan Oktar’ın karşısına ise mini etekle ve iç çamaşırı giymeden çıkmak zorunda kalınıyordu.”
KEDİCİKLER DAHİL HERKESTE İKİ SİLAH
Kendisinin Kandilli villasında kaldığını anlatan Kuruca, iki silahı olduğunu söyleyerek “Kedicikler bile iki silah taşıyordu. Silah ruhsatlarını kurdukları kuyumcu dükkanları sayasında alıyorlardı. Kuyumcu dükkanı açtırıyordu Adnan Oktar, ama içinde hiç altın maltın yok. Kuyumculuk yapmıyordu. Sözde kuyumcu dükkanı diye silah ruhsatı alınıyordu. Bunun gibi bir çok örneği var” dedi.
“ÇANTALARLA PARA GELİYORDU”
Çok önemli iddialarda bulunan Kuruca, Oktar’ın malikanesine yabancı kişiler tarafından para dolu çantaların taşındığını söyledi. Kuruca “Ben onlarla birlikteyken pek anlamıyordum. Hücre sistemi gibi çalışıyordu. Sonradan anladım. Villasına yabancı kişiler gelirdi ve bunlar hep para dolu çantayla gelirlerdi. Misafirleri arasında MOSSAD ve CİA’dan adamlar da olurdu.
“FETÖ TEHDİT ETTİ”
Adnan Oktar soruşturmasında da müşteki olarak şikayetçi olduğu öğrenilen Kuruca, Adnan Oktar’ın 2007’de FETÖ örgütüne biat ettiğini iddia etti. Kuruca “2007 falandı. Adnan Oktar, FETÖ’ya karşıt şeyler söylüyordu. Tam hatırlamıyorum ama savcı Fikret Seçen olabilir. Adnan Oktar’ı tehdit etti. Gözaltına alıp cezaevine sokacaklardı. Buna ‘Sen Fethullah Gülen’i öveceksin artık. Göreceğiz. Yoksa seni cezaevine sokacağız’ dediler. Adnan Oktar, hemen Fethullah Gülen’i övmeye başladı. Biat edince kurtuldu.” dedi.
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