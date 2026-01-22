Habertürk
        Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Dayanık Bodrum'da yakalandı

        Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Dayanık Bodrum’da yakalandı

        Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Serdar Dayanık, polis tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:39
        Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Dayanık Bodrum'da yakalandı
        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden olan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Serdar Dayanık’ın Bodrum’da olduğunu tespit etti.

        Gümbet Mahallesi'nde saklandığı adrese baskın yapan ekipler, firari hükümlü Dayanık’ı yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

