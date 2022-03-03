40 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.

"Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.