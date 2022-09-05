Adriana Lima üçüncü kez anne oldu! - Magazin habgerleri

HABERTURK.COM

"Victoria's Secret"tan emekli olan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Adriana Lima, üçüncü kez anne oldu.

Instagram'dan bebeğinin tek gözünün göründüğü bu kareyi yayınlayan Lima, oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti.

"DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"

Bebeğine 'Cyan Lima Lemmers' adını verdiğini açıklayan Adriana Lima, gönderisinde "Dünyamıza hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

People Dergisi'nde yer alan habere göre; Lima ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Sırp basketbolcu eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan Lima, bebek müjdesini de Tiktok hesabından açıklamıştı.

"Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Adriana Lima, paylaşımında makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.

TÜRK ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAMIŞTI

Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulmuştu.

Adriana Lima'nın, 2009'da Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.

Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters, Splash News.