10. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af çıkacak mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 10. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıklamıştı. Ceza infaz sistemi ve şartlı tahliyede önemli değişiklikler içeren 40 maddelik düzenleme, adalet sisteminde köklü dönüşümler vaat ederken, kamuoyunda af beklentilerini de gündeme getirdi. Peki, af çıkacak mı, 10. Yargı Paketi maddeleri ile içeriğinde neler var? İşte detaylar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 10. Yargı Paketi ile ilgili açıkladığı detaylar gündeme geldi. 40 maddelik yeni düzenleme, infaz süreleri ve şartlı tahliyelerde köklü değişiklikler içeriyor. Paketle birlikte adalet sisteminde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bu kapsamda, kısmi ve genel af yasası hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Adalet Bakanı Tunç'un açıklamarı ile konuyla ilgili son gelişmeler...
10. YARGI PAKETİ SON DURUM NE?
16 Mayıs'ta Hatay’ın Erzin ve Samandağ ilçelerine yapılacak olan yeni adliye binalarının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde ceza adaleti sistemiyle ilgili önemli düzenlemelerin yer alacağını belirterek, “Yeni yargı paketi, ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili dezenformasyona yönelik haberlerin bulunduğunu vurgulayarak, “Vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu söyledi.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak."
GENEL AF VAR MI?
Geçtiğimiz günlerde ise pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."
10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE? KISMİ AF MI GELİYOR?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.