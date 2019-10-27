Af yasası çıkacak mı? Af yasası ne oldu? soruları mahkum ve mahkum yakınları tarafından büyük merak konusu oldu. Meclisin gündeminde yer alan af yasası için müjdeli haber bekleniyor. Yargı reformu içerisinde de ceza infaz kanunu ile ilgili değişikliğin olma beklentisi ise Ankara kulislerinde yüksek sesle dile getiriliyor. İşte Af yasası ceza indirimi son dakika 2019...

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af yasasının içerisinde yer alması beklenen 2'nci yargı paketinin ne zaman çıkacağıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı.

Pakette düşünce ve ifade özgürlüğünü güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler bulunduğunu belirten Gül, değişiklikle kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet konularında mağdur haklarının daha da genişletildiğini söyledi.

En iyi reformun en iyi uygulamayla sağlanacağını vurgulayan Gül, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek seri ve basit yargılamaya ilişkin düzenlemeyle, mahkemelerde daha hızlı ve makul kararların alınmasına dair usul getirileceğine değindi.

"Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." diyen Gül, 2 ve 3'üncü paketlerde de reform belgesindeki hususların bulunacağını dile getirdi.

Birinci paketin ceza yargılamasıyla ilgili olduğunu, ikinci pakette de hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler bulunacağını aktaran Gül, bu düzenlemelerin de Meclisin takdiriyle hayata geçeceğine inandıklarını bildirdi.

İkinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine Gül, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

AF YASASI NE OLDU?



İnfaz düzenlemesine ilişkin soruya da Bakan Gül, "İnfaz düzenlemesi yargı paketinin haricinde bir uygulama. AK Parti olarak özellikle cezasızlık algısını kaldırıcı reformda bazı düzenlemeler var. İnfazla ilgili yaşlıların, kadınların infazın daha çağdaş bir şekilde evde, hafta sonu yapılması gibi birtakım düzenlemeler var. Burada infazla ilgili hususlar tabii Meclisin takdirinde, partilerin görüşündedir. Siyasetin vereceği kararla şekillenecektir. Bizler de takip edeceğiz." yanıtını verdi.

CEZA İNDİRİMİ NELERİ İÇERİYOR?

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Düzenleme her ne kadar terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddeti kapsamasa da infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılması şartı yüzde 50'e çekilecek.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.