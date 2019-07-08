Af yasası ceza indirimi son durum nedir? Şeklindeki sorular çığ gibi büyüyor. Binlerce vatandaş ceza indirimini heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar...

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet Bakanlığı'mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide bir süre vatandaşlar sohbet etti, ardından da camiden ayrıldı.

BAKAN SOYLU'DAN AF YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Af yasası ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "“Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.”

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK 2019

Af yasası ne zaman çıkacak? Sorusuyla ilgili henüz net bir cevap yok. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların ve verilen kararların ardından detaylar haberimizde olacaktır.