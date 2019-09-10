2019 Af yasası çıkacak mı? Af yasası son dakika gelişmeleri en sık araştırılan konulardan biri oluyor. Milyonlarca mahkum ve ailesi af yasası ceza indirimin Meclis'te gündeme getirilmesini bekliyor. Konuyla ilgili AK Parti tarafından açıklama geldi.

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargı yılı açılış konuşmasında hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi’ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında Meclis’in öncelikli gündemi olacak. Geçen yasama yılında üzerinde çalışma yapılması için AK Parti Grup yönetimine sunulan teklif taslağı partinin hukukçu vekillerince incelenmiş, TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere de vekillerden imza toplanmaya başlanmıştı. Ancak pakette yer alan bazı hükümler konusunda hukukçu vekillerden itiraz gelince, AK Parti yönetimi hem yeniden bir değerlendirme yapmak hem de düzenlemenin Meclis’ten kavgasız gürültüsüz geçmesini sağlayacak şekilde muhalefetle uzlaşma aramak amacıyla teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulmasını ertelemişti.

2019 AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti kurmayları, “Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Meclis açılmadan önce eylül ortası gibi teklifimizi muhalefet partilerine sunabiliriz” bilgisini verdi. Parti kurmayları, muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda teklifin rötuşlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği gibi sağlanan uzlaşma çerçevesinde Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeler aşamasında gerekli değişikliklerin teklife yansıtılabileceğini ifade etti.