Af yasası son durum ne? Ceza indirimi ya da ceza affından kimler yararlanacak? soruları binlerce mahkum ve yakınları tarafından soruluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af yasasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulunmuş ve çalışmaların sürdüğünü söylemişti. Yargı reformu kapsamında TBMM'de geçtikten sonra Ekim ayı sonlarında Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan birinci yargı paketinin ardından af yasası ile ilgili beklenti de arttı. Son gelen haberlere göre ise af yasası 2. yargı paketi olarak değil, tek başına bir çalışma olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...

AF YASASINDA SON DURUM 2019

Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.

AKP ile MHP’nin görüşmeye başladığı infaz kanunu değişikliği ve şartlı ceza indirimi teklifi de “2. Yargı paketi” olarak değil, tek başına ayrı bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Ceza infaz süresinin bazı suçlarda üçte ikiden yarı yarıya düşürülmesi, kalan cezanın 1/5’inin denetimli serbestlik kapsamına alınması gibi değişiklik önerileri yer alan çalışmanın MHP’nin bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklifinin ne kadarını içereceği ise bilinmiyor. Görüşmelerde MHP teklifinin arkasında durduğunu açıklamış, son söz AK Parti’ye bırakılmıştı. Ancak bu konuda diğer partilerle de mutabakat aranması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre cinsel istismar suçlarına af yönünde bir düzenleme de infaz kanunu değişikliği içinde yer alabilir.

CEZA İNDİRİMİ NELERİ İÇERİYOR?

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.

AF YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

TUTUKLULUK SÜRESİNE DÜZENLEME

24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan birinci yargı paketinde tutukluluk süre ile ilgili madde dikkat çekiyor. Maddeye göre, soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.

Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 4. kısmında yer alan "Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar" bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olacak, gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, 18 yaşını doldurmamış çocuklarda ise 4'te 3 oranında uygulanacak.

Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilecek. Suçtan zarar gören veya şüpheli, bu karara itiraz edebilecek.

Bu madde hükümleri suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında uygulanmayacak.

BAKAN SOYLU'DAN "AF VE CEZA İNDİRİMİ" AÇIKLAMASI

Af yasası ile ilgili geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.” dedi.