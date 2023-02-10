AFAD: Afetzedelerin AFAD kartı almaları gerektiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

AFAD'dan o iddialar için son dakika açıklaması: AFAD kartı zorunluluğu iddiaları yalan! - Haberler

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Bazı sosyal medya siteleri ve whatsapp gruplarında dolaşıma giren 'AFAD kart' iddialarıyla ilgili açıklama yapan fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir açıklama yapıldı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

AFAD sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında "afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiğine" dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.