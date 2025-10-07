Habertürk
Habertürk
        AFAD'dan Deprem Bilim Kurulu toplantısı | Son dakika haberleri

        AFAD'dan Deprem Bilim Kurulu toplantısı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deprem Bilim Kurulu toplantısının yapıldığını duyurdu. Toplantıda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) gibi muhtelif hususlarda katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 02:00 Güncelleme: 07.10.2025 - 02:00
        AFAD'dan Deprem Bilim Kurulu toplantısı
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deprem Bilim Kurulu toplantısının yapıldığını açıkladı. Toplantı, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında kurul üyesi akademisyenler ve AFAD birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), kamuoyunun depremler konusunda bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Deprem Bilim Kurulunun çalışmaları, muhtelif konularda üniversitelerle, afet konusunda akademik çalışmaları olan öğretim görevlileri ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan ve yapılması planlanan müşterek projeleri içeren gündem maddeleri görüşüldü, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı.

        AFAD Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem Bilim Kurulu, depremlere hazırlıklı olmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla kuruldu.

        DHA'nın aktardığı habere göre açıklamada, Deprem Bilim Kurulunda, Prof. Dr. Orhan Tatar (AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü), Prof. Dr. Ahmet Yakut (ODTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Nuray Karancı (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji), Prof. Dr. Alper İlki (İTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli üniversitesi Jeofizik Mühendisliği), Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Acil Tıp), Prof. Dr. Haluk Özener (İstanbul AFAD İl Müdürü/ Boğaziçi Üniversitesi), Prof.Dr. Ahmet Can Altunışık (Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Şükrü Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi), Prof. Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu (İTÜ Geomatik Mühendisliği), Dr. Ömer Emre (MTA Emekli, FUGRO), Prof.Dr. Volkan Karabacak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof.Dr. Bahadır Aktuğ (Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği) görev yapmakta olduğu belirtildi.

        AFAD'ın paylaşımında, deprem konusunda uzman isimlerin bir araya gelerek bilimsel değerlendirmeler yaptığı kurul toplantısının ve alınan kararların ülke için hayırlı olmasını temennisinde de bulunuldu.

