AFAD'dan Deprem Bilim Kurulu toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deprem Bilim Kurulu toplantısının yapıldığını açıkladı. Toplantı, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında kurul üyesi akademisyenler ve AFAD birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), kamuoyunun depremler konusunda bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Deprem Bilim Kurulunun çalışmaları, muhtelif konularda üniversitelerle, afet konusunda akademik çalışmaları olan öğretim görevlileri ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan ve yapılması planlanan müşterek projeleri içeren gündem maddeleri görüşüldü, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı.

AFAD Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem Bilim Kurulu, depremlere hazırlıklı olmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla kuruldu.