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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.20 07:47:29 36.3873 27.1577 1.8 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:32:25 36.4723 27.0643 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:07:45 36.3270 27.1128 24.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:01:15 36.3340 27.0873 24.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 04:44:48 36.3170 27.1578 24.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 04:35:36 36.1957 27.0402 9.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 04:31:33 36.3668 27.1335 25.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 03:11:59 36.3310 27.1392 20.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:58:47 36.4267 27.2563 5.0 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:53:39 36.3663 27.1847 13.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:44:36 36.3338 27.1423 17.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:36:58 36.3995 27.0837 6.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:25:16 36.3548 27.1648 20.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:11:00 36.4172 27.0183 5.6 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.20 01:44:55 36.4187 26.9863 5.9 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 01:29:30 36.3758 27.1558 3.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:49:12 34.2260 32.6842 5.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.20 00:30:09 36.4027 27.0733 10.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:22:59 36.3587 27.0970 8.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:10:52 36.3970 27.0765 12.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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