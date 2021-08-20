Yurt genelinde meydana gelen son depremler listesine ilişkin araştırmalar yapılıyor. 20 Ağustos Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 20 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 08:45'de Bursa Orhaneli'nde 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.08.20 07:47:29 36.3873 27.1577 1.8 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 07:32:25 36.4723 27.0643 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 07:07:45 36.3270 27.1128 24.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 07:01:15 36.3340 27.0873 24.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.20 04:44:48 36.3170 27.1578 24.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 04:35:36 36.1957 27.0402 9.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.20 04:31:33 36.3668 27.1335 25.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 03:11:59 36.3310 27.1392 20.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 02:58:47 36.4267 27.2563 5.0 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 02:53:39 36.3663 27.1847 13.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 02:44:36 36.3338 27.1423 17.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 02:36:58 36.3995 27.0837 6.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 02:25:16 36.3548 27.1648 20.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 02:11:00 36.4172 27.0183 5.6 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel

2021.08.20 01:44:55 36.4187 26.9863 5.9 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.20 01:29:30 36.3758 27.1558 3.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 00:49:12 34.2260 32.6842 5.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.08.20 00:30:09 36.4027 27.0733 10.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 00:22:59 36.3587 27.0970 8.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.20 00:10:52 36.3970 27.0765 12.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel