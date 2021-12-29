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Haberler Gündem Son dakika: AFAD-Kandilli 29 Aralık son depremler - Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Aralık deprem duyuruları
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AFAD-Kandilli son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Aralık deprem son dakika

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde sabah saatlerinde en çok merak edilen konulardan biri de deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorusunun cevabıydı. 29 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de meydana gelen son depremlerin araştırılmasına neden oldu. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ve deprem haritası

Son dakika: AFAD-Kandilli 29 Aralık son depremler - Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Aralık deprem duyuruları

29 Aralık son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündemi her zaman deprem oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı düzenli olarak deprem bilgilerini paylaşıyor. İşte 29 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haberleri

AFAD SON DEPREMLER - 29 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Ankara - Bala'da 29/12/2021 - 14:52:38 'de meydana gelen 1.3 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.29 14:52:39 39.4900 33.1700 0.0 -.- 1.3 -.- CATALOREN-BALA (ANKARA) İlksel
2021.12.29 14:46:10 39.0857 29.1518 19.5 -.- 1.2 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.12.29 14:37:35 35.0837 26.9723 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 14:31:58 38.7477 43.4395 5.0 -.- 2.6 -.- YEMLICE-(VAN) REVIZE01 (2021.12.29 14:31:58)
2021.12.29 13:55:22 40.9360 33.3947 2.7 -.- 1.2 -.- YESILDUMLUPINAR-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2021.12.29 13:49:16 34.8427 25.6828 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 13:49:04 38.5593 39.5690 9.2 -.- 1.8 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.12.29 13:20:29 40.7812 31.4975 8.3 -.- 2.2 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.12.29 13:11:16 37.8480 26.9933 11.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.29 13:07:33 39.8787 26.3035 8.0 -.- 1.2 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.12.29 12:26:50 37.8822 29.8498 18.5 -.- 1.7 -.- ASAGIYENICE-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.12.29 12:21:42 37.7285 25.9932 6.8 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 12:13:54 41.2828 43.9953 5.0 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel
2021.12.29 12:08:06 37.1352 28.6707 6.0 -.- 2.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.29 12:05:22 40.9208 33.8632 13.4 -.- 1.6 -.- YUKARIKAYI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2021.12.29 12:05:15 37.0597 35.1663 5.3 -.- 1.5 -.- KARAHAN-CUKUROVA (ADANA) İlksel
2021.12.29 12:03:03 39.0272 29.0387 7.8 -.- 1.2 -.- SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.12.29 11:39:15 39.0973 29.1548 6.5 -.- 1.9 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.12.29 09:57:52 40.0425 40.6410 24.3 -.- 1.8 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2021.12.29 09:55:42 39.0950 27.5398 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.12.29 09:51:56 38.5888 39.6432 5.0 -.- 2.8 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.12.29 09:16:20 37.7847 43.5028 5.0 -.- 2.0 -.- SICAKSU-GURPINAR (VAN) İlksel
2021.12.29 08:08:08 34.8107 25.1173 84.5 -.- 5.7 5.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 07:31:40 39.1958 32.9043 6.8 -.- 2.1 -.- DIPDEDE-KULU (KONYA) İlksel
2021.12.29 07:06:28 37.9068 27.6352 9.2 -.- 1.4 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.12.29 06:58:27 37.0732 28.3805 3.1 -.- 2.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.29 06:49:46 39.0848 29.1405 7.6 -.- 2.1 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.12.29 06:17:15 39.0600 27.1720 9.9 -.- 1.5 -.- ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2021.12.29 06:13:13 37.2213 28.0652 16.6 -.- 1.4 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.12.29 04:38:22 36.4538 28.9975 13.6 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 04:13:02 39.8640 38.6802 12.5 -.- 1.9 -.- KIRIKTAS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.12.29 03:17:31 35.6552 33.8157 5.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.29 01:57:49 40.1490 31.6533 5.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.12.29 00:57:46 40.5120 23.1153 15.7 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN İlksel
2021.12.29 00:48:51 38.3202 38.8403 10.7 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.12.29 00:29:16 35.1338 26.9040 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 00:07:51 36.3780 29.4612 17.3 -.- 1.0 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel

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