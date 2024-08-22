AFAD, mağarada mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaylada otlarken kayalık bölgedeki bir mağaraya giren 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Eleşkirt ilçesine bağlı Dalkılıç köyünde oturan Vedat Eben’e ait sürüdeki 3 keçi yaylada kayalık bölgede bulunan mağaraya girdi.
Metrelerce yükseklikteki mağaradan keçilerini kurtaramayan Vedat Eben, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Köye sevk edilen AFAD ekipleri, keçilerin bulunduğu mağaraya çıktı.
Görevliler, halat yardımıyla bağladıkları keçileri kurtardı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.