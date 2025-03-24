Savaşçı yapısıyla dikkat çeken Afanesyevo kültürü, gözleri üzerinde toplayarak büyük bir ilgi çeker. Bu kültür ile ilgili bilgi toplamak isteyen birçok kişi vardır. Peki Afanesyevo kültürü hangi uygarlığa aittir ve nerede gelişmiştir? İşte bu eski kültüre dair merak edilen tüm detaylar…

AFANESYEVO KÜLTÜRÜ NEDİR?

Afanesyevo kültürü nedir? Afanesyevo Kültürü, MÖ 2500-1700 yılları arasında Orta Asya'da varlık göstermiş bir kültürdür. Bölgede bilinen en eski Tunç Çağı kültürlerinden biri olmasıyla dikkat çeker. Bu kültür adını, ilk olarak keşfedildiği Afanesyevo bölgesinden almıştır. Göçebe yaşam tarzıyla öne çıkar ve söz konusu dönemde yaşayan insanlar genellikle avcı-toplayıcı özellikler taşır. Ayrıca hayvancılıkla uğraştıkları da bilinenler arasındadır. Özellikle at yetiştiriciliği ve savaşçı özellikleri, bu kültürü tarih sahnesinde önemli kılan unsurlar arasındadır.

AFANESYEVO KÜLTÜRÜ KALINTILARI NEREDE?

Peki Afanesyevo kültürü kalıntıları nerede? Afanesyevo Kültürü, Güney Sibirya, Altay Dağları ve Yenisey Nehri çevresinde gelişim göstermiştir. Arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular, bu bölgenin tarih boyunca birçok göçebe topluluğa ev sahipliği yaptığına ışık tutar. Kültürün MÖ 2500 civarında ortaya çıktığı ve yaklaşık MÖ 1700 yılına kadar varlığını sürdürdüğü de bilinenler arasındadır.

AFANESYEVO KÜLTÜRÜ HANGİ UYGARLIĞA AİTTİR?

Afanesyevo kültürü hangi uygarlığa aittir? Söz konusu kültüre ait en önemli kalıntılar Yenisey Nehri civarında ve Minusinsk Havzası'nda yer alır. Yapılan arkeolojik kazılarda; taş ve kemik aletler, süs eşyaları, hayvan figürleri ve mezar yapıları keşfedilmiştir. Özellikle mezarlarda bulunan insan kalıntıları ve eşyalar da Afanesyevo kültürünün sosyal yapısı hakkında önemli bilgiler verir.

AFANESYEVO KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLERİ

Afanesyevo kültürü özellikleri aşağıda verilmiştir;

• MÖ 2500 - MÖ 1700 yılları arasında varlık göstermiştir.