Afara ne demek, kelime anlamı nedir? TDK'ya göre Afara ne demek?

İlk bölümü 15 Nisan Cuma günü yayınlanan "Afara" gerek formatıyla gerekse konuklarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Programın sevenleri ise "Afara ne demek, kelime anlamı nedir" gibi sorularının yanıtı aramaya başladı. TDK'ya göre Afara ne demek? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde

AFARA NE DEMEK?

Afara kelimesi, Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise, bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsüdür.

Ayrıca Harman yerindeki hububatın taş ve toprak ile karışık kalıntısı. Tütün tozu, ufalanmış tütün anlamına da gelmektedir.