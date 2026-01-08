Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AfD'li siyasetçinin yargılanmasına başlandı | Dış Haberler

        AfD'li siyasetçinin yargılanmasına başlandı

        Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Halemba'nın yaş gününde partisinde, Türkleri hedef alan ırkçı bir şarkı çalındığı gerekçesiyle yargılamasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 00:51 Güncelleme: 08.01.2026 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AfD'li siyasetçinin yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Halemba'nın 21’inci yaş günü partisinde Türkleri hedef alan ırkçı bir şarkı çalındığı gerekçesiyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanmasına başlandı.

        Würzburg Mahkemesindeki ilk duruşmada Başsavcı Tobias Kostuch, Daniel Halemba’nın "Türklerin Cumhuriyeti" gibi ifadelerin yer aldığı ve Türklerin şiddet kullanılarak ülkeden gönderilmesini propaganda eden şarkı içeriğinin, Almanya’da yaşayan Türk toplumuna karşı nefrete tahrik edici nitelikte olduğunu bildiğini söyledi.

        Savcılık iddianamesinde, Temmuz 2022’de düzenlenen bir doğum günü partisinde, Neonazi müzik grubu Landser’e ait ve Türkleri hedef alan "Wacht an der Spree" adlı şarkının çalındığı belirtildi. Şarkının içeriğinin Almanya’da yaşayan Türklere karşı nefreti körüklediği vurgulandı.

        REKLAM

        Halemba’ya söz konusu suçlamanın yanı sıra para aklama, cebir ve mala zarar verme gibi farklı dosyalardan da suç isnat ediliyor.

        AfD’li politikacı ise davanın siyasi olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

        Halemba’nın dokunulmazlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Ekim 2023’te eyalet parlamentosuna girmesinin ardından kaldırılmıştı.

        Davanın 29 Ocak’ta sonuçlanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormanlık alanda beslenen iki karaca dronla görüntülendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"