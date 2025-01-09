Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile X'te katıldığı canlı yayında İslam karşıtı söylemlerde bulundu.

Sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, aşırı sağa destek çağrısı yaparak Almanya'daki seçim sürecine müdahalede bulunduğu yönünde eleştirilere hedef olurken, Weidel ile X'te canlı yayın sohbeti gerçekleştirdi.

Musk, AfD'ye destek çağrısını X'teki canlı yayında da tekrarladı. ABD halkının 5 Kasım seçiminde değişim talep ettiğini ifade eden Musk, "Almanya halkının da aynısını yapması öneriyorum. Mevcut durumdan memnun değilseniz değişim için oy kullanın. Bu yüzden de AfD'ye oy verilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bence sadece AfD Almanya'yı kurtarabilir. Bunda açık olalım. Nokta." dedi.

REKLAM

Weidel'den İslam karşıtı söylemler

Weidel, Musk'ın "İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine önce şunları söyledi:

"Orta Doğu ve İsrail'deki duruma ilişkin çok okuma yaptıkça durum daha karmaşık bir hal alıyor. Dürüst olmam gerekirse olası bir çözüm var mı diye sana sormak istedim zira, benim mütevazı görüşüme göre bir çözüm yok."

Musk'ın sorusunu "İsrail'in varlığını destekliyor musun?" şeklinde revize etmesi üzerine ise Weidel, İslam karşıtı şu söylemlerde bulundu:

"Tabii ki. Demek bunu öğrenmek istedin. İsrail'in varlığını korumalıyız. Binyamin Netanyahu geçmişte birçok hata yaptı ancak Alman toplumu olarak Yahudi hayatlarını Müslüman suçlarına karşı da korumalıyız. Onlar artık güvende değil. Mesela Berlin'deki görüntüleri gördün mü bilmiyorum ama buradaki Filistinlilerin gösterilerinden Yahudiler sokaklarda adım atamaz oldu. Şunu diyebilirim ki AfD onların koruyucusu olacak."

REKLAM

Weidel, İsviçre, Fransa ve Avusturya'daki Yahudilerin de büyük korku içerisinde yaşadığını, "Filistinlilerin saldırısına uğrayacaklar diye endişeli olduklarını" iddia etti.

Musk'tan "empati" vurgusu

Musk da konuya ilişkin, "Ben de İsrail'i destekliyorum ancak ölen sivillere karşı da empati duymamız gerektiğine de inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Weidel konuşmasında Avrupa Birliği (AB) politikalarını, Almanya'nın eğitim sistemi ve geçmişteki yeşil politika kararlarını eleştirdi.