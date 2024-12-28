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        Haberler Dünya Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı | Dış Haberler

        Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı

        Afganistan ve komşusu Pakistan güçleri arasında silahlı çatışma meydana geldi. Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan, Pakistan'a ait iki kontrol noktasını ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:41
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        Afganistan ve Pakistan güçleri arasında çatışma
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        Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma meydana geldi.

        TOLO News'un haberinde, Afganistan'ın Host ve Paktiya vilayetlerinin Pakistan sınırında, iki ülke sınır güçleri arasında çıkan çatışmaların devam ettiği belirtildi.

        Host'un Ali Şir ilçesinde Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait bazı kontrol noktalarını ateşe verdiği kaydedilen haberde, Paktiya vilayetinin Dand-e Patan ilçesinde ise Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait iki kontrol noktasını ele geçirdiği kaydedildi.

        Haberde çatışmalar sonucu 19 Pakistan askeri ile Pakistan güçlerinin havan topu saldırısı sonucu Dand-e Patan ilçesinde 3 Afganistan vatandaşının öldüğü öne sürüldü.

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        Pakistan savaş uçakları Afganistan topraklarını bombalamıştı

        Pakistan'a ait savaş uçakları 24 Aralık'ta, iki ülke sınırına yakın bir noktada, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

        Pakistan tarafı, Pakistan Talibanı'na (TTP) ait üslerin, Afgan tarafı ise sivillerin hedef alındığını ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

        Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da söz konusu saldırıda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

        Saldırılara sert tepki gösteren Afganistan yönetimi, bunun uluslararası normlara aykırı olduğunu ve "yanıtsız kalmayacağını" belirtmişti.

        Pakistan'ın terör sorunu

        Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

        Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

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