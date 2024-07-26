Afganistan yönetimi, Çin'den uluslararası arenada diplomatik destek istedi

Afganistan yönetimi, Çin hükümetinden uluslararası arenada kendilerine diplomatik destek vermesini istedi.

Afganistan Hükümet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi, başkent Kabil'e ziyarette bulunan Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Li Kun ve Çin'in Kabil Büyükelçisi Cao Şing ile görüştü.

Bakan Kun, görüşmede Afganistan'ın en büyük bakır maden sahası Mes Aynek'de Çinli şirket Metallurgical Group Corporation'ın (MCC) çalışmalara başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hanefi, Afganistan ve Çin arasındaki Vahan Koridoru'nun açılmasının iki ülke ilişkilerini geliştireceğini dile getirdi.

Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi ise "önemli ekonomik ve siyasi ortak" olarak tanımladığı Çin'in toprak bütünlüğünü ve yürüttüğü büyük projeleri desteklediğini söyledi.

Ülkede yolsuzluk ve uyuşturucu ile mücadele ettiklerine ve ülkenin gelişmesi için altyapı projelerine odaklandıklarına dikkati çeken Hanefi, Afganistan topraklarının Çin de dahil hiçbir ülkeye tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bu arada Hanefi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Çin'den Afganistan'ı uluslararası arenada desteklemesini istedi.

Afganistan'ın Logar vilayetinde bulunan ve ülkenin ne büyük bakır maden sahası olan Mes Aynek'de dün Çinli şirket MCC çalışmalara başlamıştı. İlk aşamada, madenlere ulaşımın kolaylaşması için gerekli yolları inşa edecek şirket, daha sonra da maden çıkarma için kazı çalışmalarına başlayacak.