Açıklamada, eski gazeteci ve Afganistan Parlamentosu´nun alt kanadında kültür danışmanı olan Mina Mangal´ın yerel saat ile 07:20 civarı başkent Kabil´de bulunan Seyyid Noor olarak da bilinen Karte Naw, Muhammed Şah Meyna bölgesinde öldürüldüğü belirtildi.



Habere göre motosikletli saldırganlar, bir programa gitmek üzere araç beklemekte olan olan Mina Mangal´a ard arda ateş ettikten sonra kaçtı. Mina Mangal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.