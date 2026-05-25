'Afife' Türkiye turnesine başlıyor

Afife Tiyatro ve Zorlu PSM'nin ortak yapımı, proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgâr'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini ise Serdar Biliş'in üstlendiği 'Afife', kadının sahnede var olma mücadelesini ve sahnede olma arzusunu anlatmaya devam ediyor.

Sahne üzerindeki atmosferi ve rejisiyle iki sezondur Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde kapalı gişe oynayan yapım, şimdi bu deneyimi İstanbul İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Adana, Antalya, İzmir ve Ankara'ya taşıyor.

Demet Evgâr'ın yanı sıra Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir ve Atılgan Gümüş gibi usta isimleri bir araya getiren kadroya, Tuluğ Tırpan'ın besteleri ve canlı orkestra eşlik ediyor. İşgal altındaki İstanbul'da, çok kültürlü bir kumpanyanın kulisinde şekillenen hikâye; kadının sahnedeki görünürlüğüne karşı kurulan düzene bir başkaldırı ve tutku dolu bir direniş hikâyesi olarak izleyiciyle buluşuyor.

'Afife', turne kapsamında aşağıdaki tarihlerde seyirciyle buluşacak:

· 2 Haziran: İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

· 25–26 Eylül: Adana Çukurova Açıkhava Tiyatrosu

· 30 Eylül – 1 Ekim: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

· 16–17 Ekim: İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

· 6–7 Kasım: Ankara ATO Congresium