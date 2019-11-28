Afili Aşk'ta heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında romantik anlar yaşanmaya devam ediyor. Ayşe Kerem'e bir sürpriz hazırlıyor. Afili Aşk 25. yeni bölü fragmanı ve 24. son bölüm özeti haberimizde.

AFİLİ AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ayşe, Kerem için özel bir sürpriz hazırlıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında romantik anlar yaşanmaya devam ediyor... Ayşe, Kerem için özel bir akşam sürprizi yapıyor. Kerem, bu sürpriz karşısında hem çok şaşırıyor hem de ne yapacağını bilemiyor. Ayşe, ona yapacağı sürpriz hakkında ise hiç bir ipucu vermiyor. Sadece Kerem'in çok istediği bir şey olduğunu söylüyor. Peki Ayşe'nin bu özel sürprizi ne? Kerem neyle karşılaşacak?

AFİLİ AŞK 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?