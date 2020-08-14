Afra ismi, kulağa çok hoş geliyor. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarına koyabilecekleri isimler arasında Afra ismini de değerlendiriyorlar. Peki Afra isminin rengi ne? Anlamı ne? Afra ismi ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızda…

Afra İsminin Anlamı Nedir?

Afra, ayın 13. Gecesine adını vermiş. Afra isminin sözlük anlamları ise:

Pembeye çalar beyaz renk.

Ayak değmemiş ak toprak.

Afra ismi çok tercih edilen kız isimleri arasında yer alıyor. Rengi ise pembedir. Türkiye’de yaklaşık 3000 kişi afra adını almış. Afra isminin İstanbul’daki sayısı ise yaklaşık 250 olarak biliniyor. Türkiye’de yaklaşık her 28000 kişiden bir tanesi Afra adını taşıyor.

Afra İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Kökeni Arapça olmasına karşın Afra ismi Kuranda geçmiyor. Bunun yanında anlamında İslam’a uygun olmayan bir içerik taşımadığından Afra ismi caizdir.

Afra İsminin Özellikleri

Afra isimli kişiler özgürlükçü ruhları ile ön plana çıkarlar. Onlar, birine ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmazlar. Monoton bir yaşam asla onlara göre değildir. Bulundukları ortamdan mutlu olsalar da her zaman yeni ortamlara açıktırlar.

Bu durum hayatlarının her alanında geçerlidir. Çalışacakları işlerde dahi kısıtlanmaya gelemezler. Özgürlük düşkünü olan Afra isimli kişiler, özgürlüklerini kısıtlayıcı ufacık bir hareketi dahi kaldıramayıp işi bırakabilirler. Sırf bu yüzden daha çok kendi işlerinin patronu olmayı isterler. Aile baskıcıysa genç yaşta aileyi terk edebilir.