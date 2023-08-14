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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçti! Ünlü isme övgü dolu yorumlar geldi!

        Afra Saraçoğlu kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçti! Ünlü isme övgü dolu yorumlar geldi!

        STAR TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran genç oyuncu Afra Saraçoğlu, başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel ismin son pozuna takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 12:45
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        Başrollerinde Çetin Tekindor, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Saraçoğlu'na sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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        Afra Saraçoğlu ve aynı dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında çıkan aşk dedikoduları geçtiğimiz günlerde öpüşürken fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti. Kısa bir ayrılık geçiren çiftin barıştığı öğrenildi.

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        Instagram hesabında 8.3 milyon takipçisi olan Afra Saraçoğlu'nun son pozlarına 956 binin üzerinde beğeni ve 10 bin yorum geldi.

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        Afra Saraçoğlu'nun son pozlarına sevenlerinden: "Güzellik", "Mert beğeni yapsa keşke", "Maşallah", "Mert sevgiline yorum yapmayacak mısın?" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Afra Saraçoğlu'nun son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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