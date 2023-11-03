Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı devam ediyor
Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti, Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, gazetecilerin soruları karşısında suskunluklarını korudu
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Kadıköy’deydi. Bir mekanda birlikte vakit geçiren çift, ardından restorandan çıkış yaparken görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen ikili, birlikte objektiflere yansıyarak söylentileri yalanlamış oldu. Bir hâyli keyifli oldukları gözlenen çift, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını da cevapsız bıraktı.
Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sessiz kalmayı tercih eden aşıklar, hızlı adımlarla otomobillerine binerek, gözlerden kayboldu.
Fotoğraflar: HT Magazin