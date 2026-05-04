        Haberler Yaşam Afrika'nın Venedik'i: Ganvie köyü

        Afrika'nın Venedik'i: Ganvie köyü

        Batı Afrika ülkesi Benin'de 17. yüzyılda kölelikten kaçanlar tarafından Nokoue Gölü üzerinde kurulan Ganvie köyü, 'Afrika'nın Venedik'i' olarak ünlendi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:32
        İşte Afrika'nın Venedik'i!

        Batı Afrika ülkesi Benin'de 17. yüzyılda kölelikten kaçanlar tarafından Nokoue Gölü üzerinde kurulan Ganvie köyü havadan görüntülendi.

        Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı suyun üzerindeki köye ülkenin en büyük şehri Kotonu'dan yaklaşık yarım saat süren sandal yolculuğuyla ulaşılabiliyor.

        Günlerinin büyük kısmını kayıkların üzerinde geçiren yerel halk, 'su adamları' olarak tanınıyor.

        'Afrika'nın Venedik'i' olarak ünlenen köyde halk, geçiminin önemli kısmını balıkçılıkla sağlıyor. Okul ve ibadet yerlerinin bulunduğu köyde yöre halkı, hayatlarını asırlardır suyun üzerinde sürdürüyor.

        Zamanla büyüyen köy, ülkede turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerin başında geliyor.

        Gölün üzerindeki bazı alanlarda kara parçaları da bulunuyor. Yüzer marketlerin de yer aldığı köyün sakinleri, ihtiyaçlarını buradan karşılıyor, zaman zaman takas usulü alışverişler de yapılıyor.

        Öğrencilerin okula sandallarla gittiği köy havadan görüntülendi.

