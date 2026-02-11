Canlı
        Tüm Haberler
        Afrika ve Ortadoğu, Hareket'in kilit bölgesi oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Afrika ve Ortadoğu, Hareket'in kilit bölgesi oldu

        Ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında faaliyet gösteren Hareket, Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinde gerçekleştirdiği yatırımlar, büyük projeler ve operasyonel kapasitesiyle küresel büyüme stratejisinde önemli bir ivme yakaladı. Enerji, petrol ve gaz, LNG, altyapı ve mega endüstriyel projelerde üstlendiği kritik rollerle Hareket, MEA bölgesini ana merkezlerinden biri haline getirdi.

        Giriş: 11.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:00
        Ortadoğu, Hareket'in ana merkezi oldu
        Ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında faaliyet gösteren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Ortadoğu ve Afrika'yı ana gelişim merkezlerinden birisi olarak belirledi. Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin Hareket için stratejik önemine dikkat çeken Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 2017 yılında atılan ilk adımlarla birlikte Dubai’nin, Hareket’in Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki tüm projelerini yönettiği ana iş geliştirme ve operasyon merkezi konumuna geldiğini belirtti.

        Şirketin Ortadoğu'daki gelişimini anlatmak için gazeteciler ile Dubai'de bir araya gelen Altunkum, “Bugün Orta Doğu ve Afrika, yalnızca operasyon yürüttüğümüz bir coğrafya olmanın ötesinde; mühendislik gücümüzü sergilediğimiz, marka itibarımızı büyüttüğümüz ve küresel liderlik hedefimizi inşa ettiğimiz stratejik bir merkez konumunda. Katar’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Suudi Arabistan’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada LNG, enerji, petrol ve gaz ile mega altyapı projelerinde kritik roller üstleniyoruz. MEA bölgesini, Hareket’in küresel büyüme stratejisinde ivme kazandığı kilit bölgelerden biri haline getirdik” dedi.

        EN YÜKSEK KAPASİTELİ FİLOLARDAN BİRİ

        Hareket’in MEA bölgesindeki güçlü ekipman altyapısına da değinen Altunkum, bölgede 120 adet vinç, 300 aks SPMT ve çok dingilli treyler filosu ile faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Altunkum,

        “Ekipman parkurumuzda yer alan, bölgenin en büyük kapasiteli vinci olan 2.200 tonluk paletli vincimiz başta olmak üzere; yüksek kapasiteli vinçlerimiz, jacking & skidding sistemlerimiz ve ileri mühendislik çözümlerimiz sayesinde MEA’daki en yüksek kapasiteli filolardan birini yönetiyoruz. Dubai ve Katar’da toplam 50 bin metrekarelik operasyon alanlarımız, iki büyük barge yatırımımız ve 278 kişilik uzman kadromuzla bölgede kalıcı ve güçlü bir yapı kurduk” ifadelerini kullandı.

        ENERJİDE OFFSHORE ATILIMI

        MEA’daki 2026 yılı hedeflerini de paylaşan Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “Suudi Arabistan’da güçlü bir operasyon merkezi kurarak ülkedeki varlığımızı kalıcı hale getirmeyi, Afrika enerji projelerinde kapasitemizi genişletmeyi ve offshore projelerde penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, her projeyi kendi ihtiyaçları ve riskleri doğrultusunda ele alan terzi usulü proje yönetimimizle MEA bölgesinde ‘ilk akla gelen marka’ olmak ve Hareket’i yük mühendisliğinde global ölçekte tercih edilen ilk üç çözüm ortağından biri haline getirmek” ifadelerini kullandı.

        Hareket, MEA bölgesinde dünyanın en büyük endüstriyel yatırımları arasındaki projelerde ana çözüm ortakları arasında yer alıyor. Katar NFE & NFS LNG projelerinde, toplam 43,5 milyar dolar değerindeki iki faz kapsamında 54 vinçle yürütülen operasyonlar sonucunda Katar’ın LNG üretim kapasitesi yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkıyor.

        Borouge 4 projesinde, Hareket bölgenin en yüksek kaldırma kapasiteli 2.200 tonluk vinciyle 750 tonluk kritik kaldırma operasyonları gerçekleştirilirken, Guggenheim Abu Dhabi projesinde 5 milyar dolarlık kültür ve sanat yapısının tüm ağır kaldırma ve montaj süreçleri Hareket tarafından yürütüldü. Umman Sultanlığı’nda yapımı devam eden 36 türbinlik Riyad rüzgar enerjisi santrali, Duqm Rafinerisi, Ras Laffan Flare, SEWA Shunoof, dünyanın en büyük akvaryumu olan Sea Museum, Dewa Center, Dubai Expo Center’ın kaldırma ve taşıma operasyonlarının yanı sıra Qiddiya Speed Park, Kamerun, Senegal ve Suudi Arabistan’daki stadyum inşaatları da şirketin bölgede imza attığı diğer stratejik projeler arasında yer alıyor.

        İş Sanat 'Hişt Hişt!' oyunuyla küçük seyircileri yeni bir maceraya çıkarıyor

        İş Sanat, ismini usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın öyküsünden alan, müzik ve eğlence dolu yepyeni çocuk oyunu 'Hişt Hişt!'le perdesini açtı. Yazar Yekta Kopan ile oyuncular Özge Fışkın ve Defne Koldaş, macera ve kahkaha dolu müzikli çocuk oyununu Habertürk'e anlattı.

        #Hareket Proje Taşımacılığı
        #Dubai
        #yük taşıma
