Afrika ve Ortadoğu, Hareket'in kilit bölgesi oldu

Ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında faaliyet gösteren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Ortadoğu ve Afrika'yı ana gelişim merkezlerinden birisi olarak belirledi. Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin Hareket için stratejik önemine dikkat çeken Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 2017 yılında atılan ilk adımlarla birlikte Dubai’nin, Hareket’in Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki tüm projelerini yönettiği ana iş geliştirme ve operasyon merkezi konumuna geldiğini belirtti.

Şirketin Ortadoğu'daki gelişimini anlatmak için gazeteciler ile Dubai'de bir araya gelen Altunkum, “Bugün Orta Doğu ve Afrika, yalnızca operasyon yürüttüğümüz bir coğrafya olmanın ötesinde; mühendislik gücümüzü sergilediğimiz, marka itibarımızı büyüttüğümüz ve küresel liderlik hedefimizi inşa ettiğimiz stratejik bir merkez konumunda. Katar’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Suudi Arabistan’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada LNG, enerji, petrol ve gaz ile mega altyapı projelerinde kritik roller üstleniyoruz. MEA bölgesini, Hareket’in küresel büyüme stratejisinde ivme kazandığı kilit bölgelerden biri haline getirdik” dedi.

REKLAM EN YÜKSEK KAPASİTELİ FİLOLARDAN BİRİ Hareket’in MEA bölgesindeki güçlü ekipman altyapısına da değinen Altunkum, bölgede 120 adet vinç, 300 aks SPMT ve çok dingilli treyler filosu ile faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Altunkum, “Ekipman parkurumuzda yer alan, bölgenin en büyük kapasiteli vinci olan 2.200 tonluk paletli vincimiz başta olmak üzere; yüksek kapasiteli vinçlerimiz, jacking & skidding sistemlerimiz ve ileri mühendislik çözümlerimiz sayesinde MEA’daki en yüksek kapasiteli filolardan birini yönetiyoruz. Dubai ve Katar’da toplam 50 bin metrekarelik operasyon alanlarımız, iki büyük barge yatırımımız ve 278 kişilik uzman kadromuzla bölgede kalıcı ve güçlü bir yapı kurduk” ifadelerini kullandı. ENERJİDE OFFSHORE ATILIMI MEA’daki 2026 yılı hedeflerini de paylaşan Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “Suudi Arabistan’da güçlü bir operasyon merkezi kurarak ülkedeki varlığımızı kalıcı hale getirmeyi, Afrika enerji projelerinde kapasitemizi genişletmeyi ve offshore projelerde penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, her projeyi kendi ihtiyaçları ve riskleri doğrultusunda ele alan terzi usulü proje yönetimimizle MEA bölgesinde ‘ilk akla gelen marka’ olmak ve Hareket’i yük mühendisliğinde global ölçekte tercih edilen ilk üç çözüm ortağından biri haline getirmek” ifadelerini kullandı.