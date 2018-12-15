Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'li teröristlerin bulunduğu Tel Rıfat bölgesinden açılan ateş sonucu şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için İstanbul Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene başta şehidin 7 aylık hamile olan eşi Yasemin Kalo, babası Abubekir Kalo, Annesi Gülay Kalo ve kardeşleri olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda asker ve yakını katıldı.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun Türk Bayrağı'na sarılı naaşı öğle saatlerinde camiye getirildi. Aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin yakınları tören öncesi tabutun başına gelerek dua etti. Şehidin eşi Yasemin Kalo'nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehit üsteğmen için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için helallik alındı. Namazın ardından şehidin cenazesi askeri törenle top arabasına konuldu. Şehit üsteğmen Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun annesi Gülay Kalo, cenaze töreninde güçlükle teskin edildi.

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