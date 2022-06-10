Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

Mitolojide aşk tanrıçası Afrodit'in, içindeki suda yüzerek güzelleştiğine inanılan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Zeus Mağarası'ndaki küçük göl, turkuaz rengi ve berraklığıyla dikkati çekiyor

ABONE OL
AA
  • 01
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Zeus Mağarası, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın hemen girişinde yer alıyor. Bölgedeki maki yoğunluğu nedeniyle dışarıdan mağaranın varlığı pek de belli olmuyor. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılabilen mağaranın birçok hikayesi bulunuyor.

     
  • 02
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    AA'nın haberine göre aşk tanrıçası Afrodit'in mağaradaki suda yüzerek güzelleştiğine, Hazreti Meryem'in ise Efes'e yolculuğu sırasında buraya uğrayıp yıkandığına inanılıyor.

     
  • 03
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Zeus'un, kardeşi Poseidon'un gazabından kaçıp, sakinleşmesini beklemek için bu mağarada dinlendiği de inanışlar arasında yer alıyor.

     
  • 04
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    60 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe ve 10 metre derinliğe sahip mağarada, kayalardaki sızıntıyla oluşan gölün suyu yazın soğuk, kışın ılık oluyor. İçinde irili ufaklı çok sayıda bölüm olduğu ve kayalıklardan parçaların kopma riski bulunduğu için yüzülmesine izin verilmeyen mağarayı ziyaret edenler, özel olarak kurulan platformdan mağarayı izleyip fotoğraflayabiliyor.

     
  • 05
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Mağaradaki suda ise herhangi bir canlı varlığı görülmüyor. Kayaçların mineral yapısı ve su sirkülasyonundan dolayı mağaranın içindeki su her zaman temiz oluyor ve turkuaz rengini koruyor.

     
  • 06
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    AA ekibi, jandarma ve milli park görevlileri kontrolünde, ilçede görevli yerli ve yabancı dalış eğitmenleriyle gölde tüplü dalış yaptı.

     
  • 07
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    "İNSANLARA HEYECAN VERİYOR"

    Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, mağarada 9 metreye daldıklarını ve yaklaşık 45 dakika suda kaldıklarını söyledi.

     
  • 08
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Burada yüzmenin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

    "Özel izinle mağarada çalışmalar yapılabiliyor. Tünel gibi yerlere girerseniz geldiğiniz noktayı tekrar bulamayabilirsiniz. Asla eğitim almadan bu dalışları yapmamak gerekiyor. 
  • 09
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Zeus Mağarası insanlara heyecan veriyor. Buraya dalarken yedek malzemelerle girmek gerekiyor. Emniyetli girdiğimiz için emniyetli dalışlar yapma imkanı yakalıyorsunuz. Bazı tüneller vardı onları keşfettik. Görüş gayet iyiydi. Dipte ince bir tabaka olduğu için palet vurulduğu takdirde çok hızlı bir şekilde görüş kayboluyor."

     
  • 10
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Kuşadası'nda yaşayan Hollandalı dalgıç Paul Knörr de böylesi önemli bir noktada deneyim yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

     
  • 11
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Knörr, "Özellikle mağaradaki kayalar gerçekten gevşek ve çok çabuk kopabiliyor. Buraya dalacaksanız en önemli kural güvenlik" dedi.

     
  • 12
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

    Milli parkı gezmeye gelen Hikmet Açık da koylarda yüzmenin keyif verici olduğunu, özellikle Zeus Mağarası'ndan çok etkilendiklerini söyledi.
  • 13
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor
  • 14
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor
  • 15
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor
  • 16
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor
  • 17
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor
  • 18
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor
  • 19
    Son dakika: Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.