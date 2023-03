HABERTURK.COM

Afyon ve Konya ilimiz birbirlerine sınır komşusu olan illerdir. Dolayısıyla bu iki il için kısa yol mesaisinden söz edebiliriz. Afyon ve Konya ili arasında yolculuk yapmak isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de iki şehir arasının kaç km olduğudur. Afyon Konya arası kaç km, Afyon Konya arası kaç saat, Konya Afyon arası arabayla kaç saat sürüyor, Konya Afyon otobüsle kaç saat sürüyor, Konya Afyon arası uçakla kaç saat sürüyor? İki şehir arasındaki ulaşım ve km detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Afyon Konya Arası Kaç Km?

Ege Bölgesi’nde yer alan Afyon ilimiz ile İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Konya ilimiz arasındaki mesafe toplam 227 kilometredir. İki şehir arasında otobüs, uçak ve araç gibi birden fazla ulaşım alternatifi bulunmaktadır.

Afyon Konya Arası Kaç Saat?

Afyon üzerinden Konya’ya ya da Konya üzerinden Afyon’a varış saatiniz kullandığınız ulaşım vasıtasına bağlıdır. Özel araçla belirli bir hız aralığında bölgeye 2 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. İki şehir arasındaki otobüs yolculuğu ise ortalama 3 saati bulmaktadır. İki şehir arasında direkt olarak uçuş seferleri bulunmadığından dolayı şayet havayollarını kullanırsanız ancak aktarmalı uçuşlarla bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Konya Afyon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İki merkezi şehrin birbirine yakın olması arabayla seyahat yönünden oldukça büyük avantajdır. Araçla seyahat ettiğinizde hızınızı kendiniz belirlediğiniz için Konya üzerinden Afyon iline daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Ancak ortalama bir saat aralığı vermek gerekirse Konya Afyon arası arabayla 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

Konya Afyon Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Konya üzerinden Afyon’a aracınızla seyahat etmiyorsanız en iyi alternatif otobüslerdir. İki şehir arasında sefer düzenleyen pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Esadaş, Patnos İtimat, Dilmenler Mardin Seyahat, Metro Turizm, Gökbey Seyahat, Öz Gülaras Turizm, As Adana Seyahat, Ben Turizm, Çayırağası Vip, Kontur Turizm, Seç Turizm, Özkaymak bu otobüs firmalarının başlıcalarıdır. Otobüsler yerleşim yerlerine uğradıklarından ya da farklı güzergâhlar üzerinden gittiklerinden dolayı varış saatlerinde farklar olabilmektedir. Çünkü her otobüs firmasının kendine has bir rotasyonu vardır. Konya ile Afyon arası otobüsle 3 saat kadar sürmektedir.

Konya Afyon Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İş seyahatlerinde ve yurtdışı seyahatlerde havayoluyla ulaşım ön plana çıkmaktadır. Eski devirlerde günleri deviren bu seyahatler günümüz gelişen teknolojisiyle birlikte saatlere indirgenmiştir. Modernleşen toplumun bir yansıması olarak gün yüzüne çıkan bu hava taşımacılığı özellikle uzak mesafeler için kurtarıcı görevi görür. Ancak iki yakın şehir için pek uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkmaz. Çünkü hali hazırda yakın olan bu illere genellikle karayolu vasıtasıyla ulaşım tercih edilir. Ayrıca Afyonkarahisar ilimizde havalimanı bulunmamaktadır. Bu sebeple Afyon’a ulaşım için en yakın havalimanı olan Kütahya Zafer Havalimanı kullanılır.

Zafer Havalimanı’ndan kalkan uçaklar İstanbul Havalimanı’na varış sağlar. Burada aktarma için bir süre bekledikten sonra İstanbul Havalimanı üzerinden Konya Havalimanı’na uçuş sağlanır. Bu şekilde tercih edilen ulaşım, karayollarına göre daha uzun sürmektedir. Konya Afyon arası aktarma bekleme süresine göre farklılık göstermektedir. Aktarma süresine bağlı olarak yolculuk 6 saatten 17 saatte kadar uzayabilmektedir.