Afyonkarahisar'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Afyonkarahisar Sandıklı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Yolkonak köyünde yaşayan Ü.A. (68) ile S.A. (38), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S.U'yla (43) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A., tabancayla M.S.U'yu vurup öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, şüpheliler Ü.A. ile S.A'yı gözaltına aldı. M.S.U'nun cesedi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.